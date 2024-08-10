Trakya'da yerli hibrit ayçiçeği ekim alanı artıyor - Son Dakika
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Trakya'da yerli hibrit ayçiçeği ekim alanı artıyor

Trakya\'da yerli hibrit ayçiçeği ekim alanı artıyor

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da her yıl ekim alanı artan yerli hibrit ayçiçeğinin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu söyledi. Toruk, yerli ayçiçeği çeşitlerinin uluslararası pazarlarda da yerini almaya başladığını belirtti.

10.08.2024 14:13
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Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da her yıl ekim alanı artan yerli hibrit ayçiçeğinin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Toruk, AA muhabirine, Trakya'da geçen yıl 60 bin dekar alanda ekilen yerli ayçiçeğinin ekim alanının bu yıl 100 bin dekara çıktığını belirtti.

Trakya'da geliştirilen çeşitlerin aşırı sıcaktan daha az etkilendiğine işaret eden Toruk, "İklim değişikliği, tarım ürünlerini olumsuz etkiliyor. Çeşitler yerel olduğu için buranın ekolojisine, iklimine uyum sağlayan çeşitler. Geçen sene aşırı sıcaktan dolayı ayçiçeğinde sıkıntı yaşanmıştı. Yerli ayçiçeği kendini gösterdi ve Trakya genelinde çok memnuniyet oluştu. Böylece yerli çeşitlerin pazara girişi de sağlandı." diye konuştu.

Toruk, ekim alanı artan yerli ayçiçeğinin kendisini ispatladığını dile getirdi.

Bölgede kuraklığın bu yıl da etkili olduğunu belirten Toruk, "Trakya'nın dekar başına 200-220 kilogram aralığında olan ayçiçeği üretimi uzun yıllar ortalaması, geçen sene 100 kilograma kadar düşmüştü. Bu sene biraz daha iyi ama yine düşük olacak. Bizim tahminimiz Trakya'da 150 kilogram civarında ortalama verim alacağız. Burada çok net söyleyebileceğimiz bir şey var. Bizim sattığımız, Trakya Bölgesi'nde ıslah edilmiş yerli hibrit tohumları, global çeşitlere göre hem kuraklığa hem ekolojiye dayanım açısından daha başarılı oldu. Burada geliştirilmiş, burada üretilmiş çeşitler kendini daha çok gösterecek, bu çeşitlerin daha başarılı olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ayçiçeği çeşitlerinin uluslararası pazarlarda da yerini almaya başladığını kaydeden Toruk, "Dekardan 120 kilogram verim alan global çeşitler varken yerli çeşidimiz, 170-180 kilogramlarda verim alıyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sanayi Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın müthiş destekleri var. Ürettiğimiz yerli tohumlar, global firmaların hatta pazar payı yüksek olan firmaların çeşitlerine göre kuraklığa daha dayanıklı, Trakya Bölgesi'nin ekolojisiyle daha uyumlu. Üretimi büyüterek devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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