Trakya Doğada Yaşam Fuarı Çorlu'da Açıldı - Son Dakika
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Trakya Doğada Yaşam Fuarı Çorlu'da Açıldı

Trakya Doğada Yaşam Fuarı Çorlu\'da Açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı, 55 karavan firmasının ürünlerini tanıttığı bir etkinlik olarak başladı. Fuar, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuar, 19 Mayıs Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak ve Türkiye'nin en büyük açık alan konseptli fuarı olma özelliğini taşıyor.

14.05.2024 16:57
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı açıldı.

Zafer Mahallesi'nde kurulan fuarda 55 karavan firması ürünlerini tanıtıyor.

Fuar saat 10.00 - 22.00 arası ziyaret edilebiliyor.

Fuarı düzenleyen firmanın sahibi Umut Güngör, AA muhabirine, Çorlu merkezli fuara 3 yıldır yoğun katılım olduğunu söyledi.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden konukların yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan da ziyaretçilerin bulunduğunu ifade eden Güngör, "Fuarımız 55 karavan üreticisi firmaya, tedarikçiler, karavan, çadır ve kamp malzemeleriyle beraber yaklaşık 85 standa ev sahipliği yapıyor." dedi.

19 Mayıs Pazar günü saat 22.00'ye kadar fuarın ziyarete açık olacağının altını çizen Güngör, açık alan konseptli Türkiye'nin en büyük fuarı olma özelliğini de taşıdıklarını kaydetti.

Karavan sektörünün, insanların doğada buluşması ve kendilerini yenilemeleri açısından önemli olduğunu belirten Güngör, fuara yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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