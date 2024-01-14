 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de yapıldı

Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakalarına Türkiye'deki 30 kulüpten 702 sporcu katıldı. Bulgaristan'dan da 36 sporcu müsabakalara katıldı. Sporcular, kendi yaş grupları ve kategorilerinde kürsüye çıkmak için mücadele etti. Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Trakya Karate Ligi\'nin 3. etap müsabakaları Edirne\'de yapıldı
14.01.2024 - 11:25,
Abone Ol

Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye'deki 30 kulüpten 8-18 yaş arasındaki 702 sporcunun katıldığı lig müsabakalarına Bulgaristan'dan da 36 sporcu katılım gösterdi.

Kendi yaş grupları ve kategorilerinde karşılaşan sporcular kürsüye çıkmak için mücadele etti.

Final müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Türkiye, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de yapıldı - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:56:33. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya Karate Ligi'nin 3. etap müsabakaları Edirne'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement