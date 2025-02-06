Trakya'nın Nüfusu 1.9 Milyona Ulaştı

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ nüfusu 1 milyon 987 bin 440'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Trakya'da ise en çok nüfusa sahip olan il Tekirdağ olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ nüfusu 1 milyon 187 bin 162, Edirne nüfusu 421 bin 247 ve Kırklareli nüfusu??????? ise 379 bin 31 kişiye ulaştı.

Belediye Başkanı Bulut, Şengörür'ü ziyaret etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Bulut'a bilgi verdi.

Bulut da, çalışmalarından dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

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