Trakya Üniversitesi Eczacılık öğrencileri meme kanseri için Saraçlar'da stant açtı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Eczacılık öğrencileri meme kanseri için Saraçlar'da stant açtı

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Trakya Üniversitesi Eczacılık öğrencileri meme kanseri için Saraçlar\'da stant açtı
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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Saraçlar Caddesi'nde bilgilendirme standı açtı. Stantta erken teşhis, düzenli kontroller ve kendi kendine meme muayenesi anlatıldı; etkinliğe Dekan Prof. Dr. Elvan Bakar da katıldı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu öğrencileri, meme kanseri farkındalık etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Saraçlar Caddesi'nde bilgilendirme standı açan öğrenciler, vatandaşları meme kanserinde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgilendirdi.

Erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşların konuya ilişkin soruları da yanıtlandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar da etkinliğe katıldı.

Kaynak: AA
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