 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında proje imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında proje imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında 'Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim' projesinin imza töreni yapıldı. Projenin uygulama sözleşmesi imzalandı ve proje kapsamında eğitimler planlandı.

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında proje imzalandı
18.12.2023 - 15:36,
Abone Ol

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim" projesinin imza töreni yapıldı.

Projenin uygulama sözleşmesi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, proje yürütücüleri Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, Doç. Dr. Tuğba Türk Kurtça ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin de Trakya Üniversitesi ile birçok önemli projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında, üniversitenin afet ve psikososyal destek biriminde görevli personeller ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için eğitim almaları planlanmaktadır.

MHP'den TÜ'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, İl Başkanı Tokluoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜ'de sadece akademik bilgi üretmediklerini anlatan Tabakoğlu, "Aynı zamanda şehrimizin kurumları ile iş birliği içerisinde Edirne'ye ve bölgeye katkı sunma gayreti içerisindeyiz."dedi.

Rektör Tabakoğlu, üniversitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İl Başkanı Tokluoğlu ise Trakya Üniversitesinin Edirne'ye ve bölgeye değer kattığını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında proje imzalandı - Son Dakika


15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35
İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15
Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı

Son Dakika
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15 Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:49:23. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında proje imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement