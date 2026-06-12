Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni

12.06.2026 10:50
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TÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 111 öğrenci mezun oldu, törenle diplomasını aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 111 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir veda olmadığını belirterek öğrencilerin bundan sonra da Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin nitelikli bir eğitim süreci geçirdiğini ifade eden Hatipler, aldıkları eğitimin gelecek yaşamlarında kendilerine yol göstereceğine inandığını belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hatipler, hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar hak, hukuk ve adalet anlayışından ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler de eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak mezunların kariyer yolculuklarına başladığını ifade etti.

Fakülte birincisi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Batuhan Çelik ise ülkesine faydalı bir birey olmak için çalışacağını belirterek ailesine ve akademisyenlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yaşar Gökhan Tasti Yaşar Gökhan Tasti:
    rektörün söyledikleri doğru ya hak hukuk adalet bunlar önemli her zaman unutulmaması lazım 0 0 Yanıtla
  • Elif İnan Elif İnan:
    eskiden bu tür törenler daha görkemli yapılıyordu şimdiki haline baktığımda biraz sade kalmış gibi geldi ama yine de öğrenciler için güzel bir gün olmuş olsa gerek 0 0 Yanıtla
  • Serkan Adam Serkan Adam:
    yani sonuç yine aynı olacak herhalde 0 0 Yanıtla
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