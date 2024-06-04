Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Öğrenciler İsrail Saldırıları Altındaki Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Öğrenciler İsrail Saldırıları Altındaki Filistin'e Destek Verdi

Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Öğrenciler İsrail Saldırıları Altındaki Filistin\'e Destek Verdi

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde bazı öğrenciler, sahneye taşıdıkları dövizlerle İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi. Tören sırasında öğrenciler, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla sahneye çıkarak yaşanan zulme dikkat çekti. Öğrencilerin duyarlı davranışları katılımcılar tarafından alkışlandı.

04.06.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde bazı öğrenciler, sahneye taşıdıkları dövizlerle çıkarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, bölümlerini başarıyla bitiren 450 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Edirne Belediye Bandosu mini konser verdi.

Üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden törende konuşan TÜ Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise konuşmasında Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i kınadı.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsatan Prof. Dr. Hatipler, şöyle konuştu:

"Sözlerime annesinin cansız bedenini gördüğünde 'O benim annem. Onu saçlarından tanıdım, seni saçlarından tanıdım anne' diye feryat eden Filistinli kız çocuğunun şahsında 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de, Filistinlilere soykırım uygulayan, 35 bini aşkın Filistinliyi katleden katil İsrail'i kınayarak başlamak istiyorum. Unutulmasın ki zulüm hiçbir zaman ilelebet payidar olmamıştır. İsrail'in zulmü de inşallah İsrail'le birlikte tarih sahnesinden yok olup gidecektir."

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler sahneye saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla çıkıp yaşanan zulme dikkati çekti.

"Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" dövizleri taşıyan öğrenciler Filistin'e destek verirken, katılımcılar duyarlı davranışlarından dolayı alkışlarıyla öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Trakya Üniversitesi, Filistin, Edirne, İsrail, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Öğrenciler İsrail Saldırıları Altındaki Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Mezuniyet Töreninde Öğrenciler İsrail Saldırıları Altındaki Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement