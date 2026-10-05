Trakya Üniversitesi'nin Yeşil STEM çalıştayında 30 öğretmen Meriç'te izleme yaptı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi'nin Yeşil STEM çalıştayında 30 öğretmen Meriç'te izleme yaptı

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Trakya Üniversitesi\'nin Yeşil STEM çalıştayında 30 öğretmen Meriç\'te izleme yaptı
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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki Yeşil STEM Çalıştayı'na 30 öğretmen katıldı. Öğretmenler Meriç Nehri çevresinde çevresel izleme ve su kalitesi çalışması yaparak Yeşil STEM etkinlikleri geliştirdi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yeşil STEM Çalıştayı'na 30 öğretmen katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Fen Laboratuvarı, Meriç Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri ve Meriç Nehri çevresinde gerçekleştirilen çalıştayda sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve Yeşil STEM uygulamaları ele alındı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, fakültenin deneyimli akademik kadrosu ile yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmaların, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da üniversite ile müdürlük arasında yürütülen iş birliklerinin eğitim alanında yeni imkanlar oluşturduğunu ifade etti.

"Yeşil Bilim, Yeşil STEM, sürdürülebilir öğrenme ortamları ve uygulamaları" temasıyla düzenlenen programda Doç. Dr. Sertaç Arabacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Oğuzhan Dinçer, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım ve Doç. Dr. Hüsnüye Durmaz tarafından eğitimler verildi.

Programda Yeşil STEM'in kuramsal çerçevesi, yeşil öğrenme ortamları, çevresel izleme, Meriç Nehri'nin okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması, ölçme ve değerlendirme ile atmosferik su hasadı konularında uygulamalar yapıldı.

Öğretmenler Meriç Nehri çevresinde çevresel izleme ve su kalitesi çalışmaları gerçekleştirirken, atmosferik su hasadına yönelik mühendislik tasarımı uygulamalarına da katıldı.

Çalıştayın son bölümünde öğretmenler, çevresel sorunları STEM problemlerine dönüştürerek kendi derslerinde kullanabilecekleri Yeşil STEM etkinlikleri geliştirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde gerçekleştirilen program, geliştirilen etkinliklerin sunulması, genel değerlendirme ve katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nin Yeşil STEM çalıştayında 30 öğretmen Meriç'te izleme yaptı - Son Dakika
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