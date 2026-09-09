Trakya Üniversitesi, sınır aşan nehir dayanıklılığı projesinde ortak oldu

Trakya Üniversitesi, Erasmus+ KA220-HED kapsamında desteklenmeye hak kazanan uluslararası projeye ortak oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek "CIRCULA-R: Circular River Landscapes – an Integrated Education and Research Model for Transboundary River Resilience" başlıklı projede, Trakya Üniversitesinin yanı sıra Romanya'dan Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Bulgaristan'dan New Bulgarian University ve Yunanistan'dan Democritus University of Thrace yer alacak.

Proje kapsamında sınır aşan nehir ekosistemlerinin dayanıklılığı, döngüsel peyzajlar ile eğitim ve araştırma süreçlerinin bütünleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Projenin Trakya Üniversitesi ayağında Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. R. Duygu Çay yürütücü olarak görev yapacak.

Doç. Dr. Emel Baylan Tolksdorf, Doç. Dr. Beste Karakaya Aytin, Doç. Dr. Gencay Çubuk ve Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan da projede araştırmacı olarak yer alacak.