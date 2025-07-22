Trakya Üniversitesi Tanıtım Günleri Başladı

Trakya Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi fuayesinde gerçekleştirilen tanıtım günlerinde, üniversitenin akademik, sosyal ve kültürel olanakları tanıtılacak.

Tanıtım süresince aday öğrenciler, üniversite hakkında merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yönelterek bilgi alma imkanı bulacak.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, stantları gezerek bilgi almak isteyen ilk aday öğrenciyle sohbet etti.

Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Hatipler, "İlk aday öğrencimizi üniversitemizle buluşturduk. Üniversitemizin tıp fakültesini tercih etmeyi düşünen bu öğrencimize kütüphanemizden Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na kadar üniversitemizin tüm imkanlarını kapsayan özel bir tanıtım programı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Tanıtım etkinlikleri 26 Temmuz'da sona erecek.

YÖKAK'tan tam akreditasyon

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "tam akredite üniversite" olarak ilan edildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, yaptığı yazılı açıklamada, YÖKAK tarafından verilen tam akreditasyon belgesini almaya hak kazanmış olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu başarının, üniversitenin tüm bileşenlerinin özverili ve kararlı çalışmaları, kalite odaklı yaklaşım ve sürekli iyileşme vizyonunun somut bir sonucu olduğunu aktaran Hatipler, "Eğitim-öğretimden araştırma faaliyetlerine, toplumsal katkıdan kurumsal yönetime kadar her alanda kaliteyi temel alan anlayışımız, YÖKAK'ın titizlikle yürüttüğü değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçerek tescillenmiştir. Bu belge, yalnızca bugün geldiğimiz noktayı göstermekle kalmayıp, aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememiz için de önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.