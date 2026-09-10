Trakya Üniversitesinde akademik birim sekreterlerine koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinde akademik birim sekreterlerine koordinasyon toplantısı yapıldı

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Trakya Üniversitesi yönetimi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde akademik birim sekreterleriyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi yönetimi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde akademik birim sekreterleriyle koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında üniversitede düzenlenen toplantıya fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında görev yapan akademik birim sekreterleri katıldı.

Toplantıda, yeni dönemde yapılması planlanan çalışmalar, birimlerin yönetim ve organizasyon süreçleri ile işleyişte karşılaşılan konular ele alındı.

Mevzuatın uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, birimlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Hatipler, akademik birim sekreterlerinin üniversitenin sağlıklı ve etkin işleyişinde önemli görev üstlendiğini belirtti.

Sekreterlerin birimlerin idari işleyişinin düzenli yürütülmesi ve çalışmaların koordinasyonunda etkin rol oynadığını ifade eden Hatipler, birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi açısından bu tür toplantıların önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel ile genel sekreter yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Cankaya da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde akademik birim sekreterlerine koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

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