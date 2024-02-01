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Trakya Üniversitesinde yeni kitapları yayımlanan akademisyenler Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Trakya Üniversitesinde yeni kitapları yayımlanan akademisyenler Rektör Tabakoğlu\'nu ziyaret etti

Trakya Üniversitesi'nde Balkan Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü akademisyenleri, yeni çıkan kitaplarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na hediye etti. Rektör Tabakoğlu, akademisyenlerin başarılı çalışmaları ile gurur duyduklarını belirterek, eserlerin üniversitenin uzmanlık alanına hizmet ettiğini ve tarih, edebiyat, kültür ve medeniyetimize dair önemli izler taşıdığını ifade etti.

01.02.2024 14:49
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Trakya Üniversitesinde yeni kitapları yayımlanan akademisyenler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü akademisyenleri, yeni çıkan kitaplarını Rektör Tabakoğlu'na hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, akademisyenlerin başarılı çalışmaları ile mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını belirtti.

Bilimsel araştırmaların birbirinden değerli eserlere dönüştüğünü dile getiren Tabakoğlu, "Bu eserler tarih, edebiyat, kültür ve medeniyetimize dair önemli izler taşıyor. Eserlerin bilhassa Edirne ve Balkanlar üzerine yazılmış olması üniversitemizin uzmanlık alanına, vizyon ve misyonuna da hizmet etmektedir. Tarihimizde hala keşfedilmedik çok değerli hazineler olduğunu biliyoruz. Bu hazineleri araştıran, bulan ve günümüze taşıyarak bizlerle buluşturan kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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