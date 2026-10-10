Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen en etkili bilim insanları arasına girdi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen en etkili bilim insanları arasına girdi

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Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen, Scopus verileriyle hazırlanan en etkili bilim insanları listesine girdi. Yaklaşık 7 milyon bilim insanının değerlendirildiği listede en üst yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 245 bin kişi yer aldı.

Trakya Üniversitesinden 6 akademisyen en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, liste bilim insanlarının uluslararası yayın ve atıf performansları başta olmak üzere çeşitli akademik ölçütler esas alınarak hazırlanandı.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Metin Aydoğdu ve Doç. Dr. Alper Çiçek, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necdet Süt ve Doç. Dr. Selçuk Korkmaz, İpsala Meslek Yüksekokulundan Prof. Dr. Cem Tokatlı ve Arda Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Gökhan Açık en etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

Scopus veri tabanındaki bilimsel yayın ve atıf verileri kullanılarak hazırlanan çalışmada, yaklaşık 7 milyon bilim insanı değerlendirildi.

Yayınlar, h-indeksi ve atıf sayıları gibi bilimsel performans göstergeleri doğrultusunda dünya genelinde en üst yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 245 bin bilim insanı listeye dahil edildi.

Trakya Üniversitesi, farklı disiplinlerde yürüttüğü araştırmalarla bilimsel üretime katkı sunmayı sürdürüyor. Üniversite akademisyenlerinin uluslararası ölçekte hazırlanan listede yer alması, araştırmaların bilim dünyasındaki etkisini yansıtıyor.

Kaynak: AA
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