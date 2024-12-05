Trampa: Türkçe ve Kültürümüzü Yaşatmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trampa: Türkçe ve Kültürümüzü Yaşatmalıyız

Trampa: Türkçe ve Kültürümüzü Yaşatmalıyız

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'da Türkçenin korunması ve kültürün yaşatılması için çalışmalara vurgu yaptı.

05.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'da Türkçenin yaşatılması için çalıştıklarını belirtti.

Trampa, Öğretmen Akademileri Edirne Şehir ve Kültür Akademisi kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Batı Trakya'da Eğitim, Kültür ve Yaşam" panelinde yaptığı konuşmada, Batı Trakya'nın Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe illerinden oluştuğunu söyledi.

Bu bölgede Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının yaşadığını ifade eden Trampa, Batı Trakya'daki Türklerin, İstanbul'da yaşayan Rumlarla birlikte 1923'te Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadelenin dışında tutulduğunu hatırlattı.

Trampa, dil, din ve geleneklerin, kültürün üç temel ayağını oluşturduğuna işaret etti.

Ana dil Türkçenin yaşatılmasını çok önemsediklerini, bunun için her türlü çalışmayı yaptıklarını anlatan Trampa, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da kültürümüzü korumaya çalışıyoruz. Dinimizi, gelenek ve göreneklerimizi korumaya çalışırken en başta dilimizi korumaya çalışıyoruz. En önemli unsur dildir. Dilini kaybedersen, ana dilimiz Türkçeyi kaybedersen, din, gelenek, kültür ve her şey gider. Kur'an kurslarında da hep dili öne çıkıyoruz. Batı Trakya'da bütün derdimiz dinden de ziyade dildir. Çünkü dil taşıyıcı unsurdur. Dilinizle kendi kültürünüzü, dininizi nesilden nesle aktaramıyor ve taşıyamıyorsanız, o dininiz de değerleriniz de hikayeleriniz ve masallarınız da zaman içinde yok olur gider. Ama Türkçe varsa her şey mümkündür. Her şeyinizi korur, muhafaza edersiniz."

Trampa, Batı Trakya'da Türk varlığını sürdürmeye çalışırken ana vatan Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurguladı.

Türk vatandaşlarını Batı Trakya'ya davet eden Trampa, "Kavala ve Selanik gibi kadim Osmanlı şehirlerine gidin ama önce Batı Trakya'ya gelin. Çünkü Batı Trakya'da siz varsınız. Batı Trakya'da sizin bakiyeniz, değerleriniz ve ruhunuz var. Orada 400-500 yıl kadim bir medeniyet yaşamış ve bütün her şey duruyor. Oradaki Müslüman Türk kardeşlerimizle eforumuz, oradaki varlığımızı muhafaza etmek için." dedi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Batı Trakya, Kültür, Eğitim, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trampa: Türkçe ve Kültürümüzü Yaşatmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Trampa: Türkçe ve Kültürümüzü Yaşatmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.