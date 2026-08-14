Tramvay Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Kayseri'de tramvayın çarptığı K.E. hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat İstasyonu'nda dün meydana gelen kazada yaralanan K.E. (24), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.E'ye, karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarpmış, tramvayın altında sıkışan genç ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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