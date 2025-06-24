Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolundaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil ile tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan D.N.K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücünün 1,05 promil alkollü olduğu, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tramvay Yolunda Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?