TREDAŞ Kış Koşullarında Enerji İçin Savaş Veriyor - Son Dakika
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TREDAŞ Kış Koşullarında Enerji İçin Savaş Veriyor

TREDAŞ Kış Koşullarında Enerji İçin Savaş Veriyor

Kırklareli'nde kar nedeniyle arızaları gidermek için TREDAŞ ekipleri zor şartlarda çalışıyor.

18.01.2025 11:51
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle köylerde oluşan arızaları gidermek için zor şartlarda görev yapıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında meydana gelen arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışının yoğun olduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde görev yapan ekipler, araç lastiklerine taktıkları zincirler yardımıyla köylere ulaşıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ormanlık alanlardaki arızalara yürüyerek ulaşan ekipler, bir yandan da soğuk havayla mücadele etmeye çalışıyor.

Ormanlık alanda kilometrelerce yürüyüp arızaları gideren ekipler, rahat bir nefes alıyor.

412 kişilik ekip karla mücadele ediyor

İşletme Bakım Müdürü Volkan Güzelel, AA muhabirine, Trakya'nın yoğun kar yağışı aldığını ve bölgede soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kış şartlarının daha çetin geçtiğini ifade eden Güzelel, TREDAŞ'ın 412 kişilik arıza onarım ve bakım ekibiyle kesintisiz enerji için sahada olduğunu belirtti.

Tüketicilere güvenli ve kesintisiz enerji sağlamaya çalıştıklarını anlatan Güzelel, "Meteorolojik verilere göre acil durum eylem planımızı devreye aldık. Oluşabilecek arızaların önüne geçmek için 16 mobil jeneratörlerimiz sahada hazır beklemektedir. Tüm ekiplerimiz sahada olup, kar motorumuz ve 116 ekiple hizmet vermekteyiz. Enerji arzında aksaklık yaşanmaması adına ekiplerimiz sahada olup 24 saat hizmet vermekte." şeklinde konuştu.

Ormanlık alanlarda çalışmaların çok zor olduğunu vurgulayan Güzelel, bu arızalara ulaşmanın kolay olmadığını kaydetti.

Orman içerisindeki arızalara yürüyerek ulaştıklarını dile getiren Güzelel, "Orman içerisinde yaklaşık 1 metreye yakın kar var. Ekiplerimiz sürekli dronlar yardımı ile kopan tellerin yerini belirliyor. Daha sonra araçlarımızla ya da yürüyerek arızalara müdahale ediliyor. Kar 1 metre dahi olsa şarlar ne olursa olsun hizmet vermeye devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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