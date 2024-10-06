TREDAŞ'tan Doğa Dostu Projeler - Son Dakika
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TREDAŞ'tan Doğa Dostu Projeler

TREDAŞ\'tan Doğa Dostu Projeler

TREDAŞ, Trakya'da kuş koruma çalışmaları ve hayvanlar için mama-su kabı projeleri yürütüyor.

06.10.2024 13:17
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) doğadaki canlıları koruma çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesindeki Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde doğada yaşayan hayvanlar için çevre dostu çözümler geliştiriliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Genel Müdür Reşit Bilgili, 2021-2024 yıllarında yapılan yatırımlarla kuşlar için güvenli enerji hatları oluşturduklarını ve kuşkonmaz montajı, iletken ve izolatör izolasyonları gibi çalışmalarla gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Kuşların üreme dönemlerinde herhangi bir çalışma yapmamaya özen gösterdiklerini aktaran Bilgili, "Şu ana kadar 800'ün üzerinde leylek yuvası inşa ettik. Bu yuvaların devamlılığının sağlanması için bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2016 yılından bu yana 'Kuş koruma planı' ile göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türlerin korunmasına da destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgili, Doğa ve Kültür Derneği iş birliğiyle nesli tükenmekte olan şah kartalları için elektrik hatlarında izolasyon çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Şirket tarafından yürütülen "Küçük Dostlarımız İçin Hayatı Aydınlat" projesi kapsamında hurda armatürlerden mama ve su kabı yaptıklarını aktaran Bilgili, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında, Trakya'nın farklı bölgelerine 400'ü aşkın mama ve su kabı yerleştirdik. Çevreye duyarlı yaklaşımımızla, bu projeleri daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Şirketin kullanım ömrünü tamamlamış armatürlerini geri dönüştürerek hayvanlara mama ve su kabı olarak kazandırdığı proje çalışanların aktif katılımıyla büyüyor."

Kaynak: AA

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