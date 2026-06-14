Tren de Aragua'nın Lideri Öldürüldü

Venezuela yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'in ortak bir operasyon sonucunda öldürüldüğü yönündeki açıklamasını teyit etti.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile ortak düzenlenen operasyonda suç örgütü Tren de Aragua'nın elebaşısı, "Nino Guerrero" lakaplı Flores'in ülkenin Bolivar eyaletine bağlı kırsal bir bölgede etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında suç örgütü üyeleriyle çatışmaların yaşandığı vurgulanarak, operasyonun ileri teknolojik destek sayesinde gerçekleştirildiği ve iki ülke makamları arasındaki istihbarat paylaşımı ile işbirliği mekanizmaları kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Trump, Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesinin elebaşısı Flores'i Venezuela yönetiminin de desteğiyle öldürdüklerini duyurmuştu.

Venezuela merkezli ve son yıllarda Latin Amerika'nın birçok ülkesine yayılan bir suç örgütü olan Tren de Aragua, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, gasp ve cinayet gibi suçlarla ilişkilendiriliyor. ABD ise örgütü 2025 yılında "yabancı terör örgütü" ilan etmişti.

Nino Guerrero, geçen yıl aralık ayında New York'taki bir federal mahkeme tarafından, terör faaliyetlerine destek vermek de dahil olmak üzere suç örgütü kurmak ve çeşitli suçlardan itham edilmişti.

Nino Guerrero kimdir?

Basında yer alan bilgilere göre, gerçek adı Hector Rusthenford Guerrero Flores olan "Nino Guerrero", 1983'te Aragua eyaletine bağlı Maracay kentinde doğdu.

Venezuela emniyetinin kayıtlarına 2000'li yılların başında girmeye başlayan Guerrero, 2005 yılında bir polis memurunu öldürmekle suçlandı.

Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp gibi suçlardan 2010 yılında tutuklanan Guerrero, 2012'de cezaevinden firar etti. Ertesi yıl yeniden yakalanan Guerrero, Tocoron Cezaevi'ne gönderildi.

Guerrero, cezaevindeyken etkisini kaybetmek yerine gücünü artırdı ve Venezuela hapishanelerinde liderleri tanımlamak için kullanılan "pran" konumuna yükseldi.

ABD'li savcılara göre Guerrero, 10 yılı aşkın süre boyunca Kolombiya, Peru, Şili, Ekvador, Brezilya ve Panama'ya yayılan bir suç ağını yönetti. Bu yapı zamanla bölgenin en bilinen suç örgütlerinden biri haline geldi.