Tren Durağında Cinayet ve İntihar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tren Durağında Cinayet ve İntihar

Tren Durağında Cinayet ve İntihar
23.02.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Kurtboz, eşi Nurcan G.'yi vurarak intihar etti; Nurcan G. ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde Recep Kurtboz (54), tren istasyonu durağında tartıştığı dini nikahlı eşi Nurcan G.'yi (49) tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Kurtboz, yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Nurcan G. eşi tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi. Recep Kurtboz, dini nikahlı eşi Nurcan G. ile tartıştı. Kısa sürede sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G.'yı başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kurtbol aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tren Durağında Cinayet ve İntihar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

01:15
Hadise’yi eski sevgilisi de topa tuttu
Hadise'yi eski sevgilisi de topa tuttu
00:26
El Mencho’nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı
23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:35
İşte Meksika’dan görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 01:54:03. #7.11#
SON DAKİKA: Tren Durağında Cinayet ve İntihar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.