Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor berabere kaldı

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Trendyol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu ilk haftasında geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Eyüpspor, yeni sezonda ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 21: 45'te başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Eyüpspor'un golünü 64. dakikada Samu Saiz kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü ise 76. dakikada Sergio Cordova attı.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 berabere tamamlandı ve her iki takım da hanesine birer puan yazdırdı.