Trenin Minibüse Çarpması Sonucu 2 Yaralı

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KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treninin işçi servis minibüsüne çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giden yük treni hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada servisteki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, hasar gören minibüs ekiplerin çalışmasıyla raylardan kaldırıldı.

Haber: Hamza DALGIÇ/KIRKLARELİ,