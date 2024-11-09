Trevi Çeşmesi\'nde Portatif Yürüyüş Yolu

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İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi Trevi Çeşmesi'nde (Fontana di Trevi) kapsamlı bakım çalışmaları sürerken, ziyaretçilerin çeşmenin heykellerini yakından görebilmesi için havuz kısmına kurulan portatif yürüyüş yolu açıldı.

Roma'nın simge yapılarından biri olarak her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası olan tarihi çeşme, ilginç bir açılışa ev sahipliği yaptı.

Roma Belediyesinin geçen ay başında başlattığı kapsamlı bakım ve onarım faaliyetleri devam ederken belediye yönetimi, çeşmeyi her zamanki haliyle görme hayaliyle gelip göremeyerek düş kırıklığı yaşayan ziyaretçileri için bir adım attı.

Bakım nedeniyle çeşmenin havuzundaki su boşaltılarak buraya portatif yürüyüş yolu kuruldu ve ziyaretçilere çeşmenin üzerindeki Poseidon heykeli başta olmak üzere diğer heykelleri yakından görme imkanı tanındı.

Portatif köprü, bu sabah Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri tarafından açıldı.

Gualtieri, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakım nedeniyle çeşmenin kısa süreliğine kapalı kalacak olmasına karşın bu portatif köprü sayesinde hem Romalıların hem de şehirlerine gelen turistlerin, Trevi Çeşmesi'ni çalışmalar sürerken farklı biçimde görme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Başkan Gualtieri, bugün açılışını yaptıkları köprünün ve dilek parası atılması için kurulan havuzun bir benzerinin 2014'teki restorasyon sırasında yapıldığını hatırlatarak, portatif köprü ve havuza ilişkin eleştiri ve polemiklerin "anlaşılmaz" olduğunu savundu.

Gualtieri, köprü üstünde de bir grup muhabire ayrıca yaptığı açıklamada, yine eleştirilere değinerek "Yanılıyorlar çünkü bu, bakım çalışmaları sırasında bile turist çekmenin bir yolu, yoksa çeşmeyi böyle hayranlıkla göremezlerdi. 2014'te yine bu şekildeydi. Bu, çeşmeyi benzersiz bir perspektiften görmenin bir yolu. Bir çoğu da bu uygulama için bana teşekkür edip takdirlerini belirtti." dedi.

Çeşmedeki bakım ve onarım çalışmalarının, yılbaşına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Turistler portatif köprü konusunda ne düşünüyor?

Çeşmeyi ziyarete gelen ve açılışı yapılan portatif köprüden ilk geçen turistler ise deneyimlerini AA muhabirine aktardı.

Çekya'dan Roma'ya gelen Hana Gavlasova, portatif köprü hakkındaki görüşlerini, "Portatif köprü olmamasındansa olması daha iyi. Başka bir açıdan görebilmeniz iyi. Bu yüzden çok güzel, hatta çalışanların olması bile hoşuma gitti çünkü normalden biraz farklı göründüğü için daha farklı fotoğraflar çekebiliyorsunuz." sözleriyle aktardı.

Gavlasova, çeşmenin normal halini birkaç yıl önceki ziyaretinde gördüğünü belirterek "Normal olanı gördüm, bu hali daha özel. Belki tadilat olmasaydı daha turist kalabalığı olacaktı. Şu anda daha iyi, erişilebilirliği var." diye konuştu.

Bursa'dan gelen Türk ziyaretçi Ceyhan Deniz de "Aslında böyle olduğunu bilmiyorduk biz de. Geldiğimizde bu halini gördük. Tabii tarihi eser olduğu için herhalde dönem dönem bu gerekiyor. Turistlerin üzerinde gezilebilmesi için iskeleler yapmışlar. Tabii bu da bir anlayış. Çok güzel. Roma başlı başına çok güzel bir yer zaten. Bu da onlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Yunan turist Zeta da "Bu hali, görmeye alışkın olduğumuz halindeki gibi güzel değil. Tadilattan sonra daha iyi olacağını umuyorum ve böylece daha iyi fotoğraflar çekebiliriz." dedi.

Azerbaycan'dan gelen Aydan da çeşmeyi bu kadar yakından görmenin "çok güzel" olduğunu kaydederek "Önce kapalıymış gibi düşündüm. Sonra gelip böyle görmek daha da güzel oldu. Daha yakından görüyoruz. O yüzden beğendim." dedi.

Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bakıma alındı

18. yüzyılda dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, en son 2014'te çok ciddi ve geniş kapsamlı restorasyondan geçmişti.

İtalyan lüks eşya markası Fendi'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen 2014'teki restorasyon çalışması 1,5 yıl sürmüştü.

O dönemde de çeşmenin ziyaretçi yoğunluğunu kaybetmemesi için bugünküne benzer bir portatif köprü ve havuz kurulmuştu.