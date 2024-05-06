Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Troya Antik Kenti'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Troya Antik Kenti\'nde Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde, Tevfikiye Köyü Muhtarlığı ve Troya Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Hıdırellez Şenliği, katılımcıların antik kente davul zurna eşliğindeki yürüyüşüyle başladı. Şenlikte halat çekme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları düzenlendi ve katılımcıların dilekleri okundu. Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, şenliğin köylülerin aidiyet duygularını geliştirdiğini ve herkesin mutlu olduğunu belirtti.

06.05.2024 14:02  Güncelleme: 14:04
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Çanakkale'nin Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan Troya Antik Kenti'nde, "Troya Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

Tevfikiye Köyü Muhtarlığı ve Troya Müzesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, etkinliğe katılanların köy meydanından antik kente davul zurna eşliğindeki yürüyüşüyle başladı.

Troya Antik Kenti'nin girişindeki alanda toplanan katılımcılar, burada düzenlenen halat çekme, çuval, kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarında doyasıya eğlendi.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve müze çalışanları, etkinlik alanında maniler ve katılımcıların dün köy meydanında kağıda yazıp testinin içine attığı dileklerini okudu.

Gölcük, AA muhabirine, şenliği 35 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez düzenlediklerini belirterek, "Hıdırellez demek Hıdır demek İlyas demek, bu topraklara bağlanmak demek. Geçen yıl ilkini yaptığımızda köylülerden bir istek olduğunu görmüştük. Köy muhtarlığımızla bu şenliği planladık. Köyden buraya yürüdük. Muhteşem bir Hıdırellez yaşıyoruz. Troya'ya, Çanakkale'ye, bu topraklara Hızır ve İlyas ile bağlanma zamanı diyoruz." diye konuştu.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan da Troya Ören Yeri'nde, Tevfikiye köyünün eski dönemde kutladığı Hıdırellez şenliklerinin tekrar başladığını, bu sene de devam ettiğini hatırlatarak, "Bu aslında bu gelenekten geçmişe yolculuk gibi. Köylüler aidiyet duygularını geliştiriyorlar. Ören yerinde köy, gelenek ve geçmişle iç içe geçiyor. Herkes çok mutlu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Hıdırellez, Çanakkale, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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