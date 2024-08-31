Troya Müzesi'nde 6 bin 500 yıllık tarihi eserler ziyarete açıldı - Son Dakika
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Troya Müzesi'nde 6 bin 500 yıllık tarihi eserler ziyarete açıldı

Troya Müzesi\'nde 6 bin 500 yıllık tarihi eserler ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ABD'den iadesi sağlanan yaklaşık 6 bin 500 yıllık tarihi eser, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Troya Müzesi'nde ziyarete açıldı.

31.08.2024 19:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen yıl ABD'den iadesi sağlanan yaklaşık 6 bin 500 yıllık tarihi eser, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Troya Müzesi'nde törenle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, törendeki konuşmasında, Milattan Önce (MÖ) 4500 yılına ait, Orta Kalkolitik dönem mermer Kilya tipi idolün geçen yıl Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un lansmanını yaptığı eserlerden birisi olduğunu söyledi.

Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele çalışmasını ABD'deki kaçakçılık savcısıyla beraber yürüttüğünü belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesinin ülkemize, tekrar ana yurduna geri kazandırdığı eserimizin açılışında onun örtüsünü hep birlikte açacağız. Sayın Bakan'ımızın görev aldığı yıllar içerisinde yurt dışından birçok eseri getirme fırsatı bulduk. Kaçakçılık konusunda çalışan genel müdürlüğümüze ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii vatanına geri dönen eserlerimizi sergilemek, kültürel mirasımızı, coğrafyamızda yaşam sürmüş tüm medeniyetlere ait eserlerimizi tekrar buraya getirmek bizi son derece mutlu ediyor."

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesinde görevli arkeolog Funda Kumru Koşar da Türkiye'nin kültür varlıklarını ait olduğu topraklardan koparmaya çalışanların kaçışının olmadığını dile getirdi.

Bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda "Bu ülkenin kanunlarından kaçış yok." dediklerini anlatan Koşar, şöyle konuştu:

"Bu sergiyle bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Serginin 4'üncüsünü burada düzenliyoruz. Sayın Bakan'ımızın da desteğiyle bu sergide Troya'dan yurt dışına kaçırılmış ve tekrar topraklarına kazandırılmış kültür varlıklarıyla, kolluk kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarıyla Çanakkale bölgesinde ele geçirilen kültür varlıklarını göreceksiniz. Bu serginin Troya'da düzenlenmesi ayrıca bizler için önemli çünkü 19'uncu yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti döneminde Troya eserlerinin ait olduğu topraklara iadesi için gerek hukuki mücadeleler gerekse ulusal ve uluslararası basının bilgilendirilip ayağa kaldırılması şeklinde ciddi mücadeleler yürütülmüş. Biz de Osmanlı Devleti döneminden aldığımız kadim bilgilerle, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi olarak ülkemize ait olanların bu topraklarda kalması ve yurt dışına kaçırılanların da tekrar vatanına dönmesi için Sayın Bakan'ımızın da destekleriyle kararlılıkla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Çıplak köyünde mayıs ayında bisikletiyle gezdiği sırada yolda bulduğu Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikkeyi müzeye bağışlayan Onur Özcan Çimen'e, Bakan Yardımcısı Mumcu tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

"Mülteci Aeneas: Mitlerden Günümüze Göçün İzleri" konulu serginin gezilmesiyle sona eren programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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