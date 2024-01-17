TRT 1'in yeni dizisi "Bir Sevdadır", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımın ilk tanıtım videosu dizinin YouTube kanalından paylaşıldı.

Tanıtım videosunda, dizide "Yasin" karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun futbol sahasındaki performansına ve Sude Zülal Güler'in hayat verdiği "Yeşil" karakterinin "Hayat futbola benzer, ikisinde de kazanmanın yolu aynı. Hedefini belirle, durmadan ilerle, engel çıkarsa çalım at ve vur." ifadelerine yer verildi.

Yapımcılığını Bozdağ Film adına Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Günay Günaydın'ın oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme aldı.

Dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşırken, oyuncu kadrosunda ayrıca Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat bulunuyor.

"Bir Sevdadır" dizisi yakın zamanda TRT 1'de yayına başlayacak.