TRT tarafından düzenlenecek olan 12 Punto 2024 başvuruları başladı

TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan "12 Punto 2024"e başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular "www.trt12punto.com" adresinden 12 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek etkinliğin duyurusunu TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla yaptı:

"Sinemaya yeni bir soluk getiren Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12Punto'ya başvurular başladı. TRT olarak bu yıl 6'ncısını düzenleyeceğimiz 12 Punto'ya başvurular 'http://trt12punto.com'dan yapılabilecek."

Uzun ve kısa metrajlı film projeleri kabul edilecek

Türk sinemasının usta yönetmen, yapımcı ve senaristlerinden oluşan ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 16 Nisan'da açıklanacak.

Ardından dünya sinemasının önde gelen isimlerinin yer aldığı uluslararası jüri ise 12 finalist proje arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verecek.

Ödül kazanan projeler 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek 12 Punto 2024 Kapanış ve Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Kısa metrajlı proje başvuruları arasından 6 projeye ise "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" verilecek, kazanan projeler 16 Nisan'da açıklanacak. Ödül kazanan proje sahipleri 7-14Temmuz'da düzenlenecek "12 Punto 2024" haftasında, Türk sinemasının usta senaristlerinin yürüteceği senaryo geliştirme atölyelerine katılarak filmlerini geliştirecekler.

12 Punto'dan uluslararası ortak yapımlara ödül

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat'a kadar 12 Punto'ya başvurabilecek.

Dünyanın her yerinden uzun metrajlı film projelerine açık olan "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" başvuruları, projenin Türk ortak yapımcısı tarafından yapılabilecek.

"TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" ile Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önü de açılıyor.

Geçen yıl 417 uzun ve kısa metrajlı proje başvurusu yapıldı

12 Punto 2023'te uluslararası jüri, Oscar Ödüllü yönetmen Danis Tanovic, Oscar Ödüllü yapımcı Ewa Puszczynska, Doha Film Enstitüsü CEO'su Fatma Alremaihi, Saraybosna Film Festivali kurucusu Mirsad Purivatra ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh'tan oluşmuştu.

Geçen yıl 12 Punto'ya ana yapımcı ve uluslararası ortak yapımcı kategorilerinde toplam 121 uzun metrajlı ve 296 kısa metrajlı olmak üzere toplam 417 proje ile başvuru yapılmıştı.