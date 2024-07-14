TRT, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde özel içeriklerle FETÖ'yü anlatacak

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TRT, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde televizyon ve radyo kanallarında yayınlayacağı özel içeriklerle FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatırken, terör örgütüne karşı vatanı savunan şehit ve gazileri anacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1 ekranlarında yarın akşam saat 20.00'de yeni film "Ben ve Babam-Vatan" izleyiciyle buluşacak.

Asker, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatına kurulmuş tuzakları deşifre eden belgesel dizi "Kumpas", 16-19 Temmuz'da saat 00.30'da TRT 1 ekranlarında olacak.

15 Temmuz tanıkları, yaşananları TRT 2 ekranlarında anlatıyor

TRT 2'de yarın akşam saat 21.00'de yayınlanacak "Hafıza 15 Temmuz" programında Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı ekrana gelecek.

Kanalın sevilen programı "Yeryüzleri" de yarın akşam saat 19.15'te yayınlanacak. Programda, 2021'de vefat eden ressam ve çizer Şafak Tavkul'un 15 Temmuz destanı ve o geceye tanıklık ederek yaptığı resimler gösterilecek.

"Vatanı Cennet Mustafa Cambaz" belgeseliyle, 15 Temmuz şehidi gazeteci ve fotoğrafçı Mustafa Cambaz'ın hayatı yarın saat 19.30'da TRT 2'de olacak.

Yarın saat 20.00'de yayınlanacak "Tarih Söyleşileri" programında ise Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye için önemini farklı bakış açılarıyla TRT 2'de ele alacak.

TRT Belgesel, 15 Temmuz'un iç yüzünü ortaya koyuyor

"Dünyayı Darp Edenler" yarın saat 20.00'de, "İşgal Girişiminden Direnişe 15 Temmuz'un Anatomisi" saat 20.40'ta TRT Belgesel'de gösterilecek.

Pek çok farklı noktadan gerçekleştirilecek ve özel dosyalar ile konuklar ve bağlantıların yer alacağı TRT Haber özel yayını gün boyu devam edecek. TRT Haber'in özel yayını TRT Avaz ve TRT Türk'ten de ortak yayınla izleyiciye ulaşacak.

TRT Haber'in bir başka içeriği "Sinyal", 16 Temmuz 00.57'de darbe girişimi gecesinde işgal edilen, saldırıya uğrayan, şehit veren ve bombalanan uydu haberleşmesinin kaynağı TÜRKSAT'ın o gece verdiği tarihi sınavın detaylarını aktaracak.

Çocuklarda vatan sevgisini, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefleyen "Ulu Çınarın Kuşları" isimli çizgi film, yarın akşam saat 20.05'te TRT Çocuk'ta ekranlara gelecek.

Şarkılar, 15 Temmuz kahramanları için TRT Müzik'te söylenecek

TRT Müzik ekranı 15 Temmuz türkü ve şarkılarına ev sahipliği yapacak. Sazın Dilinden "Kahramanlık Türküleri", Esat Kabaklı'nın sunumu ve konuklarıyla 15 Temmuz'a özel kahramanlık türkülerini yarın saat 16.00'daki programla sergileyecek.

Aynı gün TRT Müzik'te saat 18.45'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü THM Özel Konseri" ekrana gelecek.

Programda, TRT Arı stüdyosundan Şef Mustafa Acar yönetiminde Türk halk müziği sanatçılarının 15 Temmuz'a özel eserleri icra edilecek.

TRT Avaz'da 15 Temmuz'a özel belgesel: "The Network"

TRT World tarafından hazırlanan "The Network" isimli belgesel, Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde halen faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatacak.

"The Network" 15 Temmuz gecesi saat 00.00'da TRT Avaz ekranlarında olacak.

TRT Türk ekranlarında yarın tüm gün boyunca 15 Temmuz özel programları izleyicilerle buluşacak.

"O Gün Ne Oldu?" ve "En Uzun Gece" programları saat 16.00'da, "Şafak Vakti" saat 17.00 ve tekrarı ile 23.00'te TRT Türk'te yayınlanacak.

TRT Kurdi, gün boyunca şanlı direnişi gösterecek

Darbe girişimi gecesi milletin gösterdiği irade ve direnişin aktarıldığı özel programlar, yarın TRT Kurdi ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

"15 Temmuz Kronolojisi" saat 10.30'da, "FETÖ ve PKK İlişkisi" 11.30'da, "15 Temmuz Anatomisi" 12.30'da, "FETÖ'nün Darbeye Zemin Oluşturmak İçin Terör Örgütleriyle Yaptığı İşbirliği" saat 17.25'te, "Mahrem" saat 18.00'de, "Siz Ölmeyin Ben Ölürüm" saat 23.55'te ve "Kumpas" saat 00.00'da TRT Kurdi'de ekrana gelecek.

Tabii'den özel yapımlar

TRT'nin dijital platformu "tabii", 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel içerikler sunacak.

Tabii orijinal dizisi "Şebeke" ile birlikte FETÖ'nün gizli ve karanlık yüzünü ortaya çıkaran "Zehirli Salkım" ve 15 Temmuz kahramanlarının öyküsünü anlatan "Bir Hilal Uğruna" gibi belgesellerin yanı sıra FETÖ üyelerinin yargılanma ve tutuklanma süreçlerini konu alan "İtiraf" ile terör örgütünün üyesi olmakla suçlanmış vatansever bir görevlinin mücadelesini anlatan "Yirmi Sekiz" gibi filmler ve çok daha fazlası "tabii" ekranlarında olacak.

TRT Radyoları, yarın gün boyunca içerik, konu ve konuklarının yanı sıra seçtiği repertuvarla da 15 Temmuz şehitlerini anacak, gazilerin kahramanlıklarını anlatacak.