TRT Çocuk 16 Yaşında!

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Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, 16. yaşını kutluyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen içeriklerinin yeni bölümleri, bugünden itibaren minik izleyicilerle buluşacak.

İlgiyle takip edilen yapımlar arasında "İbi", "Aybek", "Aslan'ın Deney Odası", "Maysa ve Bulut", "ÇocukÇUF", "Ege ile Gaga", "Kukla Stüdyosu", "Dedektif Reptır", "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve "Yade Yade" yer alıyor.

TRT'nin 60 yıllık yayın hayatına çocuk odaklı yayıncılık anlayışıyla dahil olan TRT Çocuk'un 16 yıllık macerasını anlatan yeni bir şarkı da hazırlandı.