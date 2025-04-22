TRT'de 23 Nisan'a özel içerikler ekrana gelecek

TRT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel içerikleriyle kutlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT tarafından ilki 1979'da düzenlenen "Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", Ankara'dan tüm dünyaya barış mesajı verecek.

Bu yılki ana teması "Hayat, Çocuklar Gülünce Güzel" olan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı yayınla yarın saat 13.00'te TRT 1, TRT Çocuk, TRT 2, TRT Avaz, TRT Türk, TRT EBA ve TRT Diyanet Çocuk kanallarında ekranlara taşınacak.

Ayrıca, TRT 1 ve TRT Avaz ekranlarında yarın 08.15'te Anıtkabir'den canlı bağlantılar yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tarihi yolculuğunu konu alan "Bir Dönüm Noktası - 23 Nisan 1920" belgeseli, televizyonda ilk kez yarın saat 10.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.

"Alişan ile Hayata Gülümse 23 Nisan Özel", eğlenceli özel bölümüyle yarın 10.30'da izleyicisiyle buluşacak.

"Ya İstiklal ya Ölüm" belgeseli Milli Mücadele'nin 16 Mart-23 Nisan 1920'daki kritik 6 haftasını tarihsel gerçeklere uygun olarak 24 Nisan Perşembe 00.00'da ekrana getirecek.

23 Nisan'a özel içerikler TRT 2'de ekranlarında

TRT 2, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özenle hazırladığı içeriklerini çocuklarla buluşturacak.

Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı" romanının uyarlaması "Şeker Portakalı" filmi yarın 15.00'te, "Küçük Deniz Kızı Ponyo" filmi ise yarın 21.30'da TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Belgesel'de TBMM'nin kuruluşu ve ulusal egemenliğin kazanılmasının yıl dönümü anısına hazırlanan "Bugün 23 Nisan" belgeseliyle farklı kuşaklardan insanların gözünden 23 Nisan'ın anlamını aktaracak. Belgesel, 18.30'da yayınlanacak.

"Türkülerle" programı, konukları Züleyha Ortak ve Tekin Büyükkaya ile 23 Nisan'ı 20.00'de TRT Müzik'te karşılayacak. TRT Türk'te ise "Canım Kardeşim-23 Nisan Özel" yarın 08.30'da ekrana gelecek.

TRT Kurdi ekranlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel içerikler, "Sabah Haberleri (Rojev)" 08.00'de, "Sabahın Sesi ( Rengen Jiyane)" 10.00'da, "İbi: Doğu Ekspresinin Gizemi" 17.25'te ve "Ana Haber (Bultenen Nuçeyan)" 19.00'da izleyiciyle buluşuyor.

TRT Çocuk'tan 23 Nisan'a özel yeni bölümler

TRT Çocuk, Çocuk Bayramı'nda sevilen çizgi filmlerinin yeni bölümlerini çocuklara armağan ediyor.

"Çocukçuf" yeni bölümüyle 09.05'te ekrana gelecek. "Süper Tavşan Simon" 09.45, 11.30 ve 15.45'te, "Niloya" 10.00'da, "Ege ile Gaga - 23 Nisan Özel" 10.45, 16.00 ve 21.05'te, "Anadolu Rock" 11.40, 16.10 ve 20.55'te, "Laklakan" 11.55, 16.45 ve 20.30'da, "Babamın Gölgesi 1918 - 23 Nisan Özel" 16.20 ve 22.10'da, "Formulato" 20.05'te, "Dağ Sakinleri" de yarın gün boyunca TRT Çocuk ekranlarında olacak.

"Kukla Stüdyosu" ise 26 Nisan Cumartesi 09.30'da minik seyircilerle bir araya gelecek.

Çocukların 23 Nisan etkinleri yaptığı "Kozalak Anaokulu" programı 07.30'da, 23 Nisan'a özel hazırlanan görsellerle sunulan yarışma programı "Uzaktan Erişim" 11.15'te, sanatçı Onur Erol'un çocuklarla birlikte şarkı söylediği eğlence programı "Onur Erol ile 23 Nisan Konseri" 12.15'te, geçmiş yıllardaki 23 Nisan görüntülerini içeren "Bize Bir Dünya Bırakın" programı 16.00'da, "Opera Dünyası - Çocuk Oyunları" programı ise yarın 19.00'da TRT EBA ekranlarında olacak.

tabii'den 23 Nisan'a özel seçki

TRT'nin dijital platformu tabii de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir içerik seçkisi sunuyor.

Bu seçkide çocukların keyifle izlediği tabii orijinal dizileri "Tozkoparan İskender: Sır", "Küçük Dahi İbn-i Sina" ve "Çok Güzel Hareketler Çocuk" özel bölümleriyle tabii ekranında olacak

Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT radyo kanalları gün boyunca hazırlayacakları içeriklerini, günün önem ve anlamına uygun söz ve müziklerden oluşturacak.