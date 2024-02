TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Güncel

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sobacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde tercihini, Osmancan Gürdoğan'ın Ankara TEKNOFEST'te çektiği Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın Süper Ay ile görüntülendiği "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafından yana kullanan Sobacı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" isimli fotoğrafına oy verdi.

Sobacı, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" ve Burak Akbulut'un "Pistte arbede" fotoğrafını tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in imzasını taşıyan "Anneye bakış" isimli İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadığı fotoğrafını ve "Haykırış" karesini oylayan Sobacı, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Mustafa Seven'in "Şükür" fotoğrafını seçti.