TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak - Son Dakika
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TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak

TRT\'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak

TRT'nin sevilen yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi, beşinci sezonuyla TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak. Gençleri girişimcilik konusunda motive etmeyi ve rehberlik etmeyi hedefleyen yapım, eylülde 143. bölümüyle yeniden ekranda olacak. Dizi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor ve cumartesi akşamları yayınlanacak. Başrolleri Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu paylaşıyor.

22.08.2024 14:17
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TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonuyla TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, gençleri girişimcilik konusunda motive etmeyi ve onlara rehberlik etmeyi hedefleyen yapım, 143. bölümüyle eylülde yeniden ekranda olacak.

Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde süren dizi, cumartesi akşamları yayınlanacak.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı yapımda Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel ve Kübra Balcan da rol alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyicilerle buluşacak - Son Dakika
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