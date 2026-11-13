TRT Sinema Tırı, Tekirdağ'da çocuklara kurtuluşun 104. yılında sinema keyfi yaşattı - Son Dakika
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TRT Sinema Tırı, Tekirdağ'da çocuklara kurtuluşun 104. yılında sinema keyfi yaşattı

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TRT Sinema Tırı, Tekirdağ\'da çocuklara kurtuluşun 104. yılında sinema keyfi yaşattı
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TRT Sinema Tırı, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında sahil dolgu alanına gelerek çocuklara TRT animasyonlarını izletti. Etkinlik, Çerkezköy, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde sinemaya erişimi sınırlı çocuklarla da buluşacak.

Tekirdağ'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında sahil dolgu alanına geldi.

Çocuklar, etkinlikte TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Vali Recep Soytürk de tırı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, TRT Sinema Tırı'nda öğrencilerin gün boyunca sinema keyfi yaşayacağını söyledi.

TRT Sinema Tırı'nı kentte ağırlamaktan son derece mutluluk duyduklarını ifade eden Karaküçük, "Çocuklarımız birbirinden güzel TRT'nin yapımlarını, çizgi filmlerini burada izleme imkanı buluyor. Aynı zamanda bu tırın şöyle güzel bir özelliği var. Büyük şehirler haricinde ilçelerimizde de TRT Sinema Tırı Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ilçelerimizde de gösterimlerinde bulunacak, ziyaretlerinde bulunacak. Oradaki sinemaya ulaşamayan çocuklarımızın da sinemayla tanışmasında vesile olacaklar." dedi.

Namık Kemal İlkokulu Müdürü Fatma Çelik Dinç de Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında kente gelen TRT tırı sayesinde öğrencilerin sinemayla buluştuğunu anlattı.

Kaynak: AA
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