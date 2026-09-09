Trump, 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını İsrail ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin, İsrail ile görüşeceğini belirterek, "Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik kararını değerlendirdi.

Bu adıma ABD'nin katılıp katılmadığı ya da karşı olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.