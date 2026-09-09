Trump, 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını İsrail ile görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını İsrail ile görüşecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını değerlendirdi. Trump, bu konuyu İsrail ile görüşeceğini belirterek, bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin, İsrail ile görüşeceğini belirterek, "Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a giderken havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik kararını değerlendirdi.

Bu adıma ABD'nin katılıp katılmadığı ya da karşı olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Bunu yeni gördüm, bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, İngiltere, Filistin, Politika, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını İsrail ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:45
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
Yeni Partilileri küplere bindiren görüntü! Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana
23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 23:55:34. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını İsrail ile görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement