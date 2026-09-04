Trump, 45 yıl sonra Hasidik hahamları Oval Ofis'te ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, 45 yıl sonra Hasidik hahamları Oval Ofis'te ağırladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını kabul etti. Bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti. Görüşmede hahamların Trump'a İsrail ilişkilerini eleştiren bir mektup sunduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan bu yana Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ilk kez ağırladı.

İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

Ayrıca sosyal medyada hahamların, ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Beyaz Saray, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, 45 yıl sonra Hasidik hahamları Oval Ofis'te ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:38
Kraldı, ortada kaldı Mauro Icardi’ye şok üstüne şok
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırısı davası başladı Babadan mahkemede olay savunma
Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, 45 yıl sonra Hasidik hahamları Oval Ofis'te ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement