Trump'a Anketten Eleştiri

03.11.2025 10:16
ABD'lilerin %64'ü Trump'ın federal iş gücünü azaltma çabalarını eleştirdi.

Washington Post, ABC News ve Ipsos ortaklığında 2 bin 725 ABD'li yetişkine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ekonomi, göç, tarifeler, federal hükümetin yönetimi, suç, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları içeren 8 konu hakkında çevrim içi anket yapıldı.

"TRUMP YETKİSİNİ KULLANMADA ÇOK İLERİ GİTTİ"

Buna göre, ankete katılanların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, ABD şehirlerinde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve ABD'deki üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Trump'ın "başkanlık yetkisini kullanmada çok ileri gittiği" görüşünü paylaştı.

EKONOMİ SORUSUNA OLUMSUZ YANIT

Trump'ın ekonomi yönetimine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 62'si olumsuz, yüzde 37'si ise olumlu yanıt verdi.

Ankete göre katılımcıların üçte ikisi "ülkenin ciddi biçimde yanlış yönde ilerlediğini" düşünürken, yaklaşık üçte biri "işlerin doğru yönde gittiğini" belirtti.

Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65'i bu politikayı onaylamazken, yüzde 33'ü desteklediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 56'sı Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik olumsuz görüş bildirirken, yüzde 43'ü ise bu politikalardan memnun olduğunu dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumu ve bu savaşı sona erdirme çabaları konusunda ise katılımcıların yüzde 60'ı Trump'ı yetersiz bulurken, yüzde 39'u bu çabaları olumlu değerlendirdi.

Kaynak: AA

