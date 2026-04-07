Trump'a İran Tepkisi

07.04.2026 23:14
Siyasetçiler, Trump'ın İran'la ilgili tehditlerini kınayarak, diplomasiye çağrıda bulundu.

ABD'de siyaset ve sivil toplum temsilcileri, Başkan Donald Trump'ın " İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" uyarısına sert tepki gösterdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer önderliğindeki Demokrat senatörler, yayımladıkları bildiride, Trump'ın uyarısını kınadıklarını belirterek, İran'ın altyapısını ve "sivilleri kasten hedef almanın savaş suçu teşkil edeceğini" bildirdi.

Trump'ın tehditlerinin, daha fazla ABD askerini tehlikeye attığı, ekonomiyi istikrarsızlaştırdığı ve savaşa diplomatik bir son vermeyi daha da zorlaştırdığı vurgulanan bildiride, "Sadece İran'da doğdukları için bu kadar çok insanın, büyükannelerin, çocukların, ailelerin hayatını tehdit etmek akıl almaz bir şey." ifadesi kullanıldı.

Bildiriye, Delaware Senatörü Chris Coons, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Hawaii Senatörü Brian Schatz de destek verdi.

"3. Dünya Savaşı" uyarısı

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries önderliğinde hazırlanan ortak bildiride, "İran'a karşı saldırıları sona erdirmek için Meclis üyelerinin derhal Washington'a dönmesi" çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump'ın "tamamen dengesiz" olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin "3. Dünya Savaşı'na sürüklenmeden" önce Trump'ın durdurulması için Mecliste oylamanın gerekli olduğuna işaret edildi.

Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Gregory Meeks, açıklamasında, İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini yok etmekle tehdit etmenin bir strateji değil, savaş suçu olduğunu kaydetti.

Meeks, "Bu kritik anda ABD, derhal gerilimi azaltmalı ve müttefiklerimizle koordineli bir diplomatik strateji izlemeli." ifadesini kullandı.

"Soykırım" benzetmesi

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Üyesi Demokrat Senatör Jack Reed, Başkan Trump'ın uyarısının "soykırıma benzediğini" belirtti.

Trump'ın "kontrolü kaybetmiş gibi göründüğüne" işaret eden Reed, ABD Başkanı'nın Tahran'daki rejim liderleri kadar fanatik hale geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, katıldığı bir radyo yayınında, Trump'ın tehditlerine yönelik "Umarım ve dua ediyorum ki, bu sadece bir blöf. Sivil altyapıyı havaya uçurmaya başlamamızı istemiyorum. İran halkıyla savaş halinde değiliz, (İran halkını) özgürleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Görevden alınması çağrısı

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Mark Pocan da açıklamasında, ABD'de bir başkanın "görev ve yetkilerini yerine getiremeyecek durumda" olması halinde görevden alınmasını öngören ABD'deki 25. Anayasa Değişikliği'nin uygulanması çağrısı yaptı.

Pocan, "25. Değişiklik, hemen şimdi. (ABD Başkanı Donald) Trump, nükleer kodlara sahip olamayacak kadar dengesiz, tehlikeli ve akıl hastası." ifadesini kullandı.

Eski Meclis Üyesi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene de Trump'ın, ABD'deki 25. Anayasa Değişikliği yoluyla görevden alınması çağrısında bulunarak, Trump'ın söylemini "kötülük ve delilik" olarak niteledi.

Greene, "Onun yönetiminde, Hristiyan olduğunu iddia eden herkes diz çökmeli, Tanrı'dan af dilemeli, Başkan'a tapmayı bırakmalı ve Trump'ın çılgınlığına müdahale etmeli. Hepinizi ve onu tanıyorum, o delirdi ve hepiniz suç ortağısınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Ahlaki olarak haklı gösterilemez"

ABD Katolik Piskoposlar Konferansı (USCCB) Başkanı Başpiskopos Paul S. Coakley, yaptığı açıklamada, Başkan Trump'a, "İran'da tehdit ettiği askeri harekatı gerçekleştirmemesi" çağrısı yaptı.

Coakley, "Bütün bir medeniyeti yok etme tehdidi ve sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef almak ahlaki olarak haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

Trump'a "savaşın eşiğinden geri adım atması" çağrısı yapan Coakley, barış adına ve daha fazla can kaybı yaşanmadan önce "adil bir çözüm için müzakere" gerçekleştirmesini istedi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da ABD'li yetkililere, Başkan Trump'ın "İranlı sivilleri öldürecek kitlesel saldırılar başlatma girişimine karşı koymaları" çağrısında bulundu.

İran'a karşı olası bir "nükleer silah kullanımı" ihtimalini gündeme getiren Carlson, "(Trump'a) Şimdi 'hayır' demenin, 'kesinlikle hayır' demenin ve bunu doğrudan Başkan'a söylemenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Trump'ın tehdidi

ABD Başkanı Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

