Trump'a Suikast Girişimi Detayları Paylaşıldı - Son Dakika
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Trump'a Suikast Girişimi Detayları Paylaşıldı

FBI, Trump'a yönelik suikast girişimini 'oldukça ciddi' olarak değerlendirdi ve şüpheliyi araştırıyor.

17.09.2024 01:16
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ABD'li yetkililer, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya ilişkin yeni detayları kamuoyu ile paylaşırken, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımladı.

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi "en üst düzeyde" güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.

"Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti." diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.

Routh, Afgan paralı savaşçıları Ukrayna'da savaştırmak istiyormuş

Öte yandan FBI'ın Miami Ofisi yetkilisi Jeffrey Veltri de olayı tüm boyutlarıyla incelediklerini ve şüphelinin ailesi ve yakınlarıyla görüştüklerini belirterek, "FBI, Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olarak görülen olayı 'oldukça ciddi' şeklinde değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Routh'un, olay esnasında sosyal medya platformları üzerinde aktif şekilde çevrim içi görünür olduğunu kaydeden FBI yetkilisi, Routh'un tüm sosyal medya hesaplarının incelendiğini söyledi.

Veltri ayrıca, şüphelinin " Afganistan'dan paralı savaşçılar bularak onların Ukrayna'da savaşmasını istediği" paylaşımları olduğunu da belirtti.

Şüphelinin yalnız mı yoksa başkaları ile mi çalışıp çalışmadığı sorusunu halen araştırdıklarını ifade eden Veltri, Routh'un aracı, cep telefonu ve diğer elektronik araçları için arama izni alıp daha kapsamlı bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

Söz alan bölge polisi yetkilileri ise şüphelinin yanında AK-47 tarzı seri numarası silinmiş bir tüfek, dijital kamera, çanta ve biraz da yiyecek bulduklarını anlattı.

Olay

Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a Suikast Girişimi Detayları Paylaşıldı - Son Dakika

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