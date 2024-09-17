Trump'a Suikast Girişimi: İran Çağrısı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin zanlısının 2023'te yayınladığı online kitapta, eski başkanı öldürmesi için İran'a çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Trump'a yönelik suikast girişiminin zanlısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un, 2023'te Amazon'da çevrim içi yayınladığı " Ukrayna'nın Kazanılamaz Savaşı" isimli kitabında, İran hükümetine çağrı yaparak "Trump'a suikast düzenlemekte özgürsünüz." yazdığı dikkati çekti.

Trump'ı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında ve 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilmesinde yaptığı "hatalar" nedeniyle "aptal" ve "soytarı" olarak nitelendirildiği kitapta, "başkan olarak seçtiğimiz çocuğun beyinsiz çıkmasındaki suçu kabul etmeliyiz." yazdığı kaydedildi.

Kitapta, demokrat veya cumhuriyetçi olarak sınıflandırılmaktan sıkıldığını ifade eden Routh, "Dünyadaki sorunların tümü, büyük güvensizlik, çocuksu zeka ve davranışa sahip erkekler etrafında gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Routh, kitabında, dünyanın kadınlar tarafından yönetilmesi halinde daha iyi bir yer olabileceğini savundu.

Olay

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Dün hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltilmişti.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.