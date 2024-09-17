Trump'a Suikast Girişimi: İran Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'a Suikast Girişimi: İran Çağrısı

Zanlı Ryan Wesley Routh, Trump'a suikast için İran'a çağrı yaptı. FBI soruşturması sürüyor.

17.09.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin zanlısının 2023'te yayınladığı online kitapta, eski başkanı öldürmesi için İran'a çağrı yaptığı ortaya çıktı.

Trump'a yönelik suikast girişiminin zanlısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un, 2023'te Amazon'da çevrim içi yayınladığı " Ukrayna'nın Kazanılamaz Savaşı" isimli kitabında, İran hükümetine çağrı yaparak "Trump'a suikast düzenlemekte özgürsünüz." yazdığı dikkati çekti.

Trump'ı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında ve 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilmesinde yaptığı "hatalar" nedeniyle "aptal" ve "soytarı" olarak nitelendirildiği kitapta, "başkan olarak seçtiğimiz çocuğun beyinsiz çıkmasındaki suçu kabul etmeliyiz." yazdığı kaydedildi.

Kitapta, demokrat veya cumhuriyetçi olarak sınıflandırılmaktan sıkıldığını ifade eden Routh, "Dünyadaki sorunların tümü, büyük güvensizlik, çocuksu zeka ve davranışa sahip erkekler etrafında gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Routh, kitabında, dünyanın kadınlar tarafından yönetilmesi halinde daha iyi bir yer olabileceğini savundu.

Olay

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Dün hakim karşısına çıkan Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltilmişti.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'a Suikast Girişimi: İran Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'a Suikast Girişimi: İran Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement