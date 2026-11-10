Trump, ABD-İran çatışmasının bitmesi yönünde olumlu ivme bulunduğunu açıkladı - Son Dakika
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Trump, ABD-İran çatışmasının bitmesi yönünde olumlu ivme bulunduğunu açıkladı

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Trump, ABD-İran çatışmasının bitmesi yönünde olumlu ivme bulunduğunu açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran çatışmasının sona ermesinde olumlu ivme olduğunu söyledi. Trump, bölge ülkelerinin 'Demir Kapı' görev gücünü ve deniz ablukasını desteklediğini, yeni askeri saldırı ihtimalinin düşük olduğunu ancak ABD güçlerinin teyakkuzda kaldığını belirtti.

WASHINGTON, 10 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran çatışmasının sona erdirilmesine yönelik olumlu bir ivme yakalandığını söyledi.

Trump pazartesi günü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer bölge ülkelerinin, İran'ın kara ikmal yollarını kısıtlamayı hedefleyen yeni "Iron Gate" (Demir Kapı) görev gücü ile ABD'nin uyguladığı mevcut deniz ablukasının sürdürülmesini desteklediğini kaydetti.

Söz konusu ülkelerin "mevcut durumun korunmasını tercih edeceğini" belirten Trump, bölge ülkelerinin İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir olduğunu ve bu meselenin "müzakereye açık olmadığını" ifade etti. İran ise nükleer programının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını vurgulamayı sürdürüyor.

Öte yandan Trump, İran'a yönelik yeni askeri saldırı ihtimalinin düşük olduğunu, ancak ABD güçlerinin teyakkuzda kaldığı uyarısında bulundu.

Trump, "Ortadoğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması halinde harekete geçmeye hazırız. Ancak an itibarıyla böyle bir durum pek olası görünmüyor" dedi.

Trump, "Çatışmanın sona ermesi yönünde olumlu bir ivme görüyoruz" ifadelerini kullanırken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise pazar günü yaptığı açıklamada, diplomatik çabalarda çok az ilerleme sağlandığını ve yakın zamanda bir atılım beklenmediğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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