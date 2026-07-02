ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "NATO'ya en fazla harcama yapan ülke" olduğunu ifade etti.
Trump, sosyal medya hesabından, ABD'nin NATO harcamalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Ülkesinin, diğer ülkelere kıyasla İttifakın korunması amacıyla NATO'ya "en fazla harcama yaptığını" aktaran Trump, ABD'nin bu durumdan hiçbir fayda sağlamadığını belirtti.
Donald Trump, ABD'nin NATO'ya 999 milyar dolar kaynak ayırdığını kaydederek, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya'nın NATO harcamalarının çok daha "düşük" olduğunu savundu.
Son Dakika › Güncel › Trump: ABD NATO'ya En Fazla Harcama Yapan Ülke - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?