Trump, Afrika Liderleri ile Zirve Yapacak

HOUSTON, 3 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta Washington DC'de Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Semafor haber sitesinde çarşamba günü çıkan haber henüz doğrulanmadı. Toplantı, gerçekleşmesi halinde Trump'ın ikinci dönemindeki ilk Trump- Afrika zirvesi olacak.

9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek toplantıda Batı Afrika'nın kritik maden sektöründe ABD'ye yönelik ekonomik fırsatların ve bölgesel güvenliğin ele alınması bekleniyor.

Haberde eylül ayında New York'ta daha geniş kapsamlı bir ABD-Afrika zirvesi düzenlenmesin de planlandığı kaydedildi.

Öte yandan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda cuma günü Washington'da 30 yılı aşkın süredir Büyük Göller bölgesinde devam eden çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir barış anlaşması imzaladı.