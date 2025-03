Trump, Alina Habba'yı NJ Başsavcılığına Atadı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki "emlak dolandırıcılığı" ve "cinsel taciz" davalarında kendisini savunan avukatı Alina Habba'yı geçici olarak New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atadı.

Trump, atamayı Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Habba'nın şu an Beyaz Saray'da başkan danışmanı olarak görev yaptığını belirten Trump, "Avukat Alina Habba'nın, derhal yürürlüğe girecek şekilde, doğup büyüdüğü yer olan New Jersey eyaletinde geçici başsavcı olacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini paylaştı.

Trump, Habba'nın New Jersey halkına "hem adil hem de hakkaniyetli" bir hukuk sistemi sağlamak için yorulmadan mücadele edeceğini belirtti.

Habba, New Jersey'nin Demokrat yöneticilerini "başarısızlıkla" eleştirdi

Açıklamanın ardından Beyaz Saray'da medyaya konuşan Habba, New Jersey'nin Demokrat Valisi Phil Murphy ile Demokrat Senatör Cory Booker'in "eyaleti başarısızlığa uğrattığını" savunarak, kendi liderliği altında eyaletteki "yolsuzluk" ve "adaletsizliği" durduracağını öne sürdü.

Habba, "Adalet Bakanı Pam Bondi ile çalışmayı ve başkanın Amerika'yı ilk sıraya koyma, karmaşayı temizleme ve haksız yere suçlanan insanları değil peşine düşmemiz gereken insanları hedef alma gündemini ilerletmemizi sağlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

New Jersey doğumlu avukat Alina Habba, Trump başkan olmadan önce hakkında "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla ilgili New York'ta açılan ve 454 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen davada Trump'ı savunmuştu.

Habba ayrıca magazin dergisi yazarı 81 yaşındaki E. Jean Carroll'ın, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz etmekle suçladığı ve toplam 88,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiği davada da Trump'ı savunan avukatlar arasında yer almıştı.

ABD medyasında, Habba'nın New Jersey eyaleti Başsavcılığı görevine atanmasının zamanlamasına dikkati çekiliyor. Bu atamanın, 3 Mart'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi mezunu ve yeşil kart sahibi Filistinli aktivist Mahmud Halil'in davasının, geçen hafta federal yargıç tarafından New York'tan New Jersey'ye aktarılmasının hemen sonrasına denk geldiği vurgulanıyor.