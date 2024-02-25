Trump, Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye 'Arjantin'i yeniden harika yap' dedi - Son Dakika
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Trump, Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye 'Arjantin'i yeniden harika yap' dedi

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Milei\'ye \'Arjantin\'i yeniden harika yap\' dedi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Amerikan Muhafazakar Birliği'nin konferansında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Trump, Milei'ye 'Arjantin'i yeniden harika yap' dedi. Milei ise 'Yaşasın özgürlük, lanet olsun!' sloganıyla karşılık verdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Arjantin'in potansiyeline vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

25.02.2024 10:45
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OXON ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı konferansın sahne arkasında bir araya geldiği Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap." dedi.

Trump ve Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.

İkili, konferanstaki konuşmalarının sonrasında sahne arkasında bir araya geldi.

Samimi bir şekilde kucaklaşmalarının ardından Trump, "Amerika'yı Yeniden Harika Yap (Make America Great Again)" sloganını değiştirerek, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap." dedi.

Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganıyla Trump'a karşılık verdi.

Öte yandan, Arjantin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Milei, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arjantin ilerlemeye, gelişmeye, özgürlük ve demokrasiye yeniden adım attı." demişti.

Daha sonra Blinken, Arjantinli mevkidaşı Diana Mondino ile görüşmesi sonrasında Arjantin'in "olağanüstü" bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda tarafların gösterdiği derin ilgi ve çaba için minnettar olduğumu söylemek isterim." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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