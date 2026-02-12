Trump Ataması Yeniden İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump Ataması Yeniden İptal Edildi

12.02.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de federal yargıç, Trump'ın atadığı savcıyı hukuka aykırı buldu, yeni atama kısa sürede iptal oldu.

ABD'de federal yargıçların, Donald Trump'ın atadığı Savcı John A. Sarcone'un yerine görevlendirdiği Donald T. Kinsella, birkaç saat içinde Beyaz Saray tarafından görevden alındı.

New York Times gazetesinin haberine göre, federal yargıç, geçen ay Trump yönetiminin New York'un Kuzey Bölgesi için atadığı Savcı John A. Sarcone'un hukuka aykırı şekilde görevlendirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine federal yargıçlar, Sarcone'un yerine hukuk ve ceza davalarında deneyimi olan 79 yaşındaki avukat Donald T. Kinsella'yı görevlendirdi.

Kinsella, telefonda New York Times'a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın e-postasının yasal geçerliliğinin olup olmadığını henüz bilmediğini, bölge hakimleriyle konuyu görüşeceğini ve ona göre hareket edeceğini belirtti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, savcıların atanmasının federal yargıçların değil Başkan'ın yetkisinde olduğunu bildirdi.

Anayasa'nın 2. maddesini referans gösteren Blanche, Kinsella'nın görevden alındığını duyurdu.

Federal yargıçlar, daha önce de Trump yönetiminin bazı savcıları olağan dışı yöntemlerle atadığı gerekçesiyle bu durumun hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Ataması Yeniden İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: Trump Ataması Yeniden İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.