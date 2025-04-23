Trump, Beyaz Saray'a Dev Bayrak Direkleri Diktiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine yaklaşık 30 metre uzunluğunda iki dev bayrak direği dikilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, dikilecek iki bayrak direği için Beyaz Saray'ın bahçesinin güney ve kuzey kısımlarında incelemelerde bulundu.

Trump, inceleme öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuyu çoktandır düşündüğünü ve şimdi talimat verdiğini belirtti.

Boyu yaklaşık 30 metre olacak iki dev bayrak direğine Amerikan bayrağının çekileceğini ve herkesin bundan gurur duyacağını ifade eden Trump, bu işlemlerin tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağını söyledi.

Trump, söz konusu bayrak direklerinin 1 hafta içinde dikilmesini beklediklerini kaydetti.