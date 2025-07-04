Trump, Beyaz Saray'da UFC Maçı Düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz dolayısıyla Beyaz Saray'ın Ultimate Fighting Championship (UFC) maçına ev sahipliği yapacağını bildirdi.

CNN'in haberine göre Trump, Iowa eyaletinin Des Moines kentindeki fuar alanında düzenlenen "America 250" etkinliğinde konuşma yaptı.

Trump, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bir UFC maçına ev sahipliği yapacağını belirtti.

Karşılaşmayı "şampiyonluk mücadelesi" olarak niteleyen Trump, etkinliğe 20 ila 25 bin kişinin katılacağını söyledi.

"Ulusal park savaş alanlarımız ve tarihi yerlerimizin her biri 'America 250' onuruna özel etkinliklere ev sahipliği yapacak." diyen Trump, kutlamaların bazı profesyonel ve amatör spor etkinliklerini de içereceğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, açıklamasında, UFC maçı planlamasını doğruladı ve Başkan Trump'ın "son derece ciddi" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın, UFC Üst Yöneticisi (CEO) Dana White ile uzun zamandır bağlantılarının bulunduğu biliniyor.