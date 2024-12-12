Trump, Büyükelçi Adaylarını Duyurdu

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkesinin Kolombiya, Arjantin ve bölgesel bir kuruluş olan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Büyükelçisi adaylarını duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OAS Büyükelçiliğine iş insanı Leandro Rizzuto'yu, aday gösterdiğini belirtti.

Donald Trump, "Rizzuto'yu OAS Büyükelçisi olarak ilan etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Lee uzun yıllar boyunca (beyaz eşya üreticisi) Conair'i başarıyla yönetti ve büyüterek ABD'nin en başarılı şirketlerinden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Rizzuto'nun ABD'nin Bermuda Başkonsolosu olarak başarıyla görev yaptığını kaydeden Trump, "OAS'deki bir sonraki büyükelçinin harika olacağını" belirtti.

Trump'ın Kolombiya Büyükelçisi adayı eski bir dedektif

Kolombiya Büyükelçisi adayının eski bir polis dedektifi ve girişimci Daniel Newlin olduğunu aktaran Trump, paylaşımda şunları kaydetti:

"Son derece başarılı bir iş yöneticisi, girişimci ve eski bir Şerif Dedektifi olan Dan, Orlando, Florida'daki Orange County Şerif Ofisi'nde 28 yıllık etkileyici bir kariyere sahiptir. Newlin, görev süresi boyunca kaçak dedektif olarak büyük suçlarda çalışarak hızla ilerledi."

Newlin'in karmaşık uluslararası meselelerin üstesinden gelmesini sağlayan Kolluk Kuvvetleri uzmanlığı ve ekonomik ortaklıkları teşvik eden iş anlayışıyla, ABD çıkarlarının güçlü bir savunucusu olacağını, bağları güçlendireceğini ve dünyada fark yaratacağını dile getiren Trump, adayının "harika bir iş çıkaracağını" iddia etti.

Trump açıklamasında, ayrıca, "Dan, silahlı soygun, çete şiddeti, insan kaçakçılığı ve yasadışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığına karışanlar da dahil olmak üzere yüzlerce şiddet suçlusunu başarılı bir şekilde sokaklardan uzaklaştırarak olağanüstü soruşturma becerileri sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Trump'tan Arjantin Büyükelçiliğine göçmen aday

Trump, açıklamasında Arjantin Büyükelçisi olarak ABD'ye yasal yollardan göç eden bir doktoru aday gösterdiğini vurgulayarak "Dr. Peter Lamelas'ın, ABD'nin Arjantin Büyükelçisi olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Peter'in doktor, hayırsever ve Florida'daki en büyük Acil Bakım sağlık hizmetleri şirketini kurmasıyla tanınan inanılmaz bir iş adamı olduğunu kaydeden Trump, "Peter ve ailesi çocukken komünist Küba'dan kaçarak ABD'ye yasal yollardan göç etmiş, hiçbir şey almadan başlamış ve Amerikan Rüyasını gerçekleştirmişlerdir." yorumunu yaptı.

Trump, ayrıca Peter'i daha önce Adalet Bakanlığı'nın Cesaret Madalyası İnceleme Kurulu'na atadığını, adayının daha önce Florida Tıp Kurulu'nda ve Manalapan, Florida'da Belediye Komiseri olarak görev yaptığını paylaştı.