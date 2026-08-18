Trump Döneminde Mülteci Kabulü Sert Düştü - Son Dakika
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Trump Döneminde Mülteci Kabulü Sert Düştü

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Trump yönetiminde mülteci kabulü, 2026'da 10 bin 258'e düştü; en düşük seviye olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde, hükümetin mülteci kabulünde "sert" düşüş yaşandığı belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezinin analizinde, Washington yönetiminin mülteci kabulüne ilişkin veriler yer aldı.

Buna göre, 2025 mali yılında federal hükümet tarafından 38 bin 102 mülteci kabul edilirken, bu rakam 2026 mali yılının ilk 10 ayında 10 bin 258'e düştü.

Trump yönetiminin 30 Eylül'de sona erecek mali yıl için mülteci kabul üst sınırını 17 bin 500 olarak belirlediği kaydedilirken, bu sayının ABD hükümeti tarafından son 25 yılda belirlenen en düşük seviye olduğuna işaret edildi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine denk gelen 2024 mali yılında ise ülkeye 100 bin 34 mülteci kabul edildi.

Listelerde başı Güney Afrikalı mülteciler çekiyor

Mülteci sayısındaki düşüşün yanı sıra kişilerin geldiği ülkelere ilişkin de değişiklik yaşandı.

Gelinen ülke verilerinde daha önceki yıllarda üst sıralarda yer almayan Güney Afrikalı mülteciler, 2026 mali yılında gelen mültecilerin "neredeyse tamamını" oluşturdu.

Söz konusu durumun, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "soykırıma uğradığı ve topraklarına el konulduğu" iddiasıyla geçen seneden bu yana bu kişilere mülteci statüsü verilmesiyle bağlantılı olduğuna işaret ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Döneminde Mülteci Kabulü Sert Düştü - Son Dakika

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